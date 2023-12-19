الاتحاد الآسيوي يعلن موعد استخدام نظام التسلل شبه الآلي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، استخدام نظام التسلل شبه الآلي في جميع مباريات كأس آسيا بقطر، ليصبح أول اتحاد قاري في العالم يطبق هذا النظام ببطولات المنتخبات.

وتقام بطولة كأس آسيا خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبل، وتم عمل اختبارات مكثفة لنظام التسلل شبه الآلي، وذلك بحسب نظام وقواعد الفيفا التي صادق عليها المجلس الدولي لكرة القدم.

ويستخدم النظام 13 كاميرا متخصصة، توزع بشكل استراتيجي لتحديد الموقع الدقيق للكرة واللاعبين على أرض الملعب، وتحديدا موقع أطراف اللاعب وبقية أجزاء جسمه المؤثرة على قرار التسلل.

