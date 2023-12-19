ads
الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

يونيسف: الأطفال المعافون من عمليات بتر في مستشفيات غزة يُقتلون فيها

غزة
غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عنها، بأنّ وكالة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، أعربت عن غضبها جراء مقتل الأطفال في مستشفيات قطاع غزة، وأوضحت وكالة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، أن الأطفال الذين يتعافون من عمليات بتر في مستشفيات قطاع غزة يقتلون فيها.

وفي سياق متصل، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إنه منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي، قامت سلطات الاحتلال بنقل 1.9 مليون من سكان القطاع قسرًا من منازلهم.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها الوكالة الأممية عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، وذكرت وكالة "الأونروا" أنه "منذ بدء الحرب، قامت السلطات الإسرائيلية بنقل 1.9 مليون من سكان غزة قسرا من منازلهم - وهو أكبر تهجير قسري للفلسطينيين منذ عام 1948".

غزة الاحتلال الإسرائيلي الامم المتحدة للطفولة الفلسطينيين القاهرة الاخبارية