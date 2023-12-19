رئيس البرلمان يوجه انتقادات للحكومة

وجه رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، انتقادات إلى الحكومة خلال جلسة النواب اليوم، حيث قال إن البرلمان لن يدخر جهدا لمد يد العون إلى الحكومة، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، باعتبارها الغاية الأسمى من كل تشريع.

وتابع بقوله: نبذل جهدا خارقا، ويجب على الحكومة الأخذ بنصيحتي، حتى لا ندخل في نفق مظلم من العيوب القانونية والدستورية، فنحن نبذل جهدا في عدم مخالفة الدستور وعدم تناقض التشريع في مواده، وعدم تناقضه مع التشريعات الأخرى، لكن هذا يتطلب من الحكومة إعادة هيكلة الجانب القانوني في الحكومة.

واختتم جبالي: أرجو مراعاة ذلك بدقة لأنه وإن كان واجبنا أن نبذل كل جهد في سبيل ذلك، ولكن بعض مشروعات القوانين تصلنا في صورة لا أود أن أذكرها صراحة، ولكن بصورة لا تتفق مع جمهوريتنا الجديدة، ولا مع العمل التشريعي والقانوني.