مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر لها اليوم الثلاثاء.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، فيما دعت منظمات دولية وأممية وإنسانية لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى..

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين في محاولة من الاحتلال لتقسميه زمانيا ومكانيا كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى في مدينة الخليل.