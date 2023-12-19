الخميس.. الشمس تتعامد على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك

يحتفل أهالى الأقصر والسياح الزائرين والمقيمين، بالظاهرة الفلكية السنوية الفريدة لتعامد الشمس علي مقصورة قدس الأقداس فى معابد الكرنك، فى تمام الساعة السادسة صباح يوم 21 ديسمبر الجارى وحتى الثامنة صباحاً، وذلك اليوم الذى يواكب بدء فصل الشتاء رسمياً، وذلك إيماناً وحرصاً من قيادات محافظة الأقصر على تشجيع وتدعيم تفرد المحافظة أثرياً وفلكياً وسياحياً.

وتتعامد الشمس على محور المعبد بمجرد شروقها وترتفع فى مركز البوابة الشرقية للمعبد والتى تقع على خط واحد مع البوابة الغربية، وتضيئ الشمس فى هذا اليوم تمثال الإله "آمون وزوجته الإلهة موت" اللذين يحتضن أحدهما الآخر فى وضع الجلوس والمصنوعان من حجر الألباستر والمتجهان بوجههما نحو الشرق، كما أن الشمس فى هذا اليوم تدخل إلى قدس الأقداس وتضيئ القاعدة الحجرية التى كان يقف فوقها فى الأصل تمثال الإله آمون رع رب الكرنك، وتضيئ الشمس أيضا موائد القرابين المقامة على خط واحد بطول محور المعبد والمصنوعة من حجر الألباستر والتى تنتمى إلى عصور فرعونية مختلفة.

وتتمثل ظاهرة تعامد الشمس بالكرنك، في أن تكون الشمس على أبعد درجة زاوية من مستوى خط الاستواء وتكون متعامدة على مدار الجدى، ويتم رصد الظاهرة فى يومى 21 أو 22 ديسمبر من كل عام، ويكون فيه النهار هو أقصر نهار والليل هو أطول ليل، والشمس فى ذلك اليوم تكون على أدنى ارتفاع لها ظهرا على الأفق.