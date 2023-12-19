جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تنظم ندوة توعوية عن مخاطر المخدرات "صور"

نظمت جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، ندوة توعوية عن مخاطر المخدرات، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات، وذلك في إطار حملة "انت أقوى من المخدرات" تحت إشراف وزارة التعليم العالي، للتعريف بالمخدرات وخطورتها ونتائج تعاطيها، بحضور الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف رعاية الطلاب المركزية، بقيادة إيمان دردير.

وتناول محمد شحاتة يوسف، مشرف صندوق علاج ومكافحة الإدمان عن محافظة الأقصر، خلال الندوة التي ألقاها في رحاب الجامعة، التأكيد على تصحيح المفاهيم المغلوطة حول المخدرات لدى الطلاب والتعريف بصندوق مكافحة الإدمان ودورة فى مواجهة المشكلة والتعريف بالخط الساخن لعلاج الإدمان 16023.

كما أوضح شحاتة، خطورة تعاطى المخدرات وتأثيرها على صحة الفرد والمجتمع، ومنظومة القيم الأخلاقية، مؤكداً أن الإدمان يؤدى إلى ضياع وإهدار الموارد البشرية والتأثير على العمل والإنتاج، وأن مكافحة الإدمان والمخدرات تسهم فى حماية المجتمع والأفراد من هذا الخطر الداهم الذى يؤثر عليه، مستعرضا بشكل مفصل أنواع المخدرات، وشرح الآثار السلبية للإدمان على الفرد والمجتمع، ودور الأسرة فى الوقاية الأولية باعتبارها حائط الصد الأول لدى الأبناء وطرق الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان.

من جانبه، أكد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، في كلمته في الندوة، أن إدارة الجامعة تحرص على عقد وتنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية، لنشر ثقافة الوعي بأضرار ومخاطر المخدرات، بأنواعها وتصحيح للمفاهيم المغلوطة فى إطار المشاركة المجتمعية، وتنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات، مشيدا بالتعاون المثمر بين الجامعة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وفى ختام الندوة، جرى فتح باب التطوع لطلاب الجامعة في الصندوق، والذين سيتم تدريبهم فى الفترة المقبلة.

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