ads
الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب الطائرة الشاطئية يصل كينيا استعدادًا للمشاركة في تصفيات الألعاب الإفريقية

بعثة منتخب الطائرة
بعثة منتخب الطائرة الشاطئية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصلت بعثة المنتخب المصري للكرة الطائرة الشاطئية، إلى دولة كينيا استعدادًا لخوض تصفيات الألعاب الإفريقية والتي تقام خلال الفترة من 19 وحتى 24 ديسمبر الجاري، في دولة كينيا.

وتضم قائمة لاعبات المنتخب المصري كلًا من: دعاء الغباشي، مروة مجدي، ندى حمدي، ناريمان ياسر.

بينما تضم قائمة اللاعبين كلًا من: عاطف عادل، أحمد عزب، يوسف زكي، جورج موريس.

ويرافق البعثة المنتخب حكمين، دوليين وهما ياسمين عبد العزيز، ومسعد عطا الله، بالإضافة إلى إبراهيم ثابت إداري المنتخب.

ويقود المنتخب فنيًا الخبير الإيطالي نيكول أنجولو، والمدربة الفرنسية ميكايلا فورمانكوفا.

الإيطالي نيكول أنجولو دعاء الغباشي