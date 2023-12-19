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الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأمم المتحدة: مليون طفل من سكان غزة هجروا منازلهم قسريًا

صورة توضيحية
صورة توضيحية
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قالت منظمة الأمم المتحدة إن نحو مليون طفل من سكان قطاع غزة هجروا منازلهم قسريًا إثر الحرب الإسرائيلية العنيفة على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن تشتت عائلاتهم.

وأضافت المنظمة الأممية، أن قطاع غزة بات أخطر مكان في العالم لعيش الأطفال داخله، مؤكدة الحاجة الماسة لوقف إطلاق نار دائم وفوري بمختلف أنحاء القطاع لتأمين حياة الأطفال المتواجدين داخله.

وفي وقت سابق، تحدث فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أونروا، عن سكان قطاع غزة الذين يتعرضون لقصف متواصل منذ أسابيع من قبل الجيش الإسرائيلي، قائلًا: لم يعد لديهم الوقت أو الخيارات.

وأضاف لازاريني خلال حديثه في المنتدى العالمي للاجئين: في مواجهة القصف والحرمان والأمراض، وفي مساحة ضيقة بشكل متزايد، يواجه الفلسطينيون أحلك فصل في تاريخهم منذ عام 1948، مع أنه تاريخ مؤلم، وذلك حسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وكانت قد ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين، بحسب مصادر صحية، منذ بدء هذه الحرب إلى 19 ألفا و453 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين 52 ألفا و286 جريحا، معظمهم من النساء والأطفال.

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