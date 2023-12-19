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الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة وفنلندا توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون العسكري

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، أنها وقعت مع فنلندا اتفاقا لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - خلال مشاركته مع وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانن، في حفل توقيع الاتفاق بالولايات المتحدة - إن "تاريخ فنلندا يذكرنا بأهمية مواصلة الدعم لأوكرانيا".

بدوره، أشاد وزير الدفاع الفنلندي - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - بالاتفاق باعتباره علامة قوية على التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن فنلندا وشمال أوروبا بأسرها، قائلا: "لا نتوقع أن تتولى الولايات المتحدة الدفاع عن فنلندا، لكن هذا الاتفاق يحسن كثيرا قدرتنا على العمل سويا في كل المواقف".

الولايات المتحدة فنلندا