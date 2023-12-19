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الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

حياة كريمة.. ورش وفعاليات متنوعة ضمن قافلة قصور الثقافة بقرى وادي النطرون

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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بالقافلة الثقافية بقرية مبارك بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

تضمنت الفعاليات مجموعة متنوعة من الورش الفنية بمدرسة الشهيد مصطفى عابد الابتدائية، منها ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتلوين تدريب سارة عبد الناصر ومريم صلاح، تلاها ورشة لتعليم مبادئ الكروشيه تدريب إيمان طبانه، إلى جانب ورشة إعادة تدوير خامات من البيئة تنفيذ ياسمين ناصر وإسراء عادل.

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، أقيمت فقرة رسم على الوجه، تلاها لقاء للتعريف بالمعالم السياحية بوادي النطرون، تقديم وائل الشبكي.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة حياة كريمة محافظة البحيرة وادي النطرون