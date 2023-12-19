تطور الذكاء الاصطناعى فى ابتكار أجهزة كمبيوتر بيولوجية لمحاكاة الشبكات العصبية المتصاعدة

طور خبراء جامعة ويسترن سيدني الحاسوب العملاق المعروف باسم DeepSouth ليكون قادرا على إجراء 228 تريليون عملية مشبكية في الثانية وهو ما ينافس المعدل المقدر للعمليات في الدماغ البشري على أمل فهم كيف يمكن للأدمغة استخدام هذه القوة الصغيرة لمعالجة كميات هائلة من المعلومات هذا اثناء عمله في بداية العام المقبل.

وقال أندريه فان شيك مدير المركز الدولي للأنظمة العصبية بجامعة ويسترن سيدني: إن التقدم في فهمنا لكيفية عمل الأدمغة باستخدام الخلايا العصبية يعوقه عدم قدرتنا على محاكاة الشبكات الشبيهة بالدماغ على نطاق واسع.

وأضاف: أن محاكاة الشبكات العصبية المتصاعدة على أجهزة الكمبيوتر القياسية باستخدام وحدات معالجة الرسومات ووحدات المعالجة المركزية متعددة النواة بطيئة للغاية وتستهلك الكثير من الطاقة نظامنا سيغير ذلك.

وقال رالف إتيان كامينغز من جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور والذي لم يشارك في هذا العمل: “إن برنامج DeepSouth سيغير قواعد اللعبة في دراسة علم الأعصاب”.

وأضاف: “انه سيكون هناك قسمان رئيسيان من الباحثين الذين سيكونون مهتمين بالتكنولوجيا أولئك الذين يدرسون علم الأعصاب وأولئك الذين يرغبون في وضع نماذج أولية لحلول هندسية جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي”.