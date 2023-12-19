رئيس حزب الريادة: الانتخابات الرئاسية ملحمة وطنية بمشاركة كل الشعب

قال كمال حسنين رئيس حزب الريادة، إن الانتخابات الرئاسية 2024 ملحمة وطنية شاركت فيها كل جموع الشعب المصري مثل المصريين بالخارج والشيوخ والشباب والرجال والنساء.

وأضاف “حسنين” في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المواطنين اصطفوا بأعداد كبيرة أمام اللجان الانتخابية قبل التاسعة صباحا وفتح اللجان، حيث أرسل الشعب المصري رسالة للعالم، مفادها أن المواطن المصري قادر على أن يشارك في اختيار الرئيس الذي يتقلد منصب رئيس الجمهورية.

وتابع رئيس حزب الريادة: "بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023 أدرك المواطنون أن ثمة مخاطر تحيط بالدولة المصرية في ظل الحديث عن الوطن البديل، وبالتالي، فقد استغلّ المواطن المصري هذه الانتخابات حتى يمارس حقه الدستوري، كما أعلن دعمه للرئيس السيسي في اتخاذ ما يراه مناسبا من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصري والاستمرار في البناء".