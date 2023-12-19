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الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. طقس لطيف وشبورة كثيفة على القاهرة

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد و  معتدل على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا على أغلب الانحاء.

ويشهد الثلاثاء شبورة مائية كثيفة علي مناطق من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد و تصل لحد الضباب علي السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة .

وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية  وشمال الوجه البحري ومدن القناة  على فترات متقطعة. 

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة. 

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 13 درجة، جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 23 والصغرى 11، وعلى جنوب الصعيد 27 للعظمى 15 درجة .

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