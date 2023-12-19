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الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أمريكا: الحوثي نفذت هجومين على سفينتين تجاريتين في جنوب البحر الأحمر

سفينتين تجاريتين
سفينتين تجاريتين في جنوب البحر الأحمر
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ذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن جماعة الحوثي اليمنية نفذت هجومين على سفينتين تجاريتين في جنوب البحر الأحمر يوم الاثنين، وفقًا لما نقلته "رويترز".

وقالت "تعرضت سفينة نقل المواد الكيميائية/النفط سوان أتلانتيك لهجوم بطائرة مسيرة هجومية أحادية الاتجاه وصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقا من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وفي الوقت نفسه تقريبًا، أبلغت سفينة البضائع السائبة كلارا عن انفجار في مياه بالقرب من موقعها. وهذا الهجوم منفصل عن الهجوم على السفينة سوان أتلانتيك".

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات خلال أي من الحادثين.

أمريكا الحوثي هجوم ,سفينتين تجاريتين جنوب البحر الأحمر