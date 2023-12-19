البنك المركزي الصيني يضخ 244 مليار يوان في النظام المصرفي

الثلاثاء 19/ديسمبر/2023 - 01:17 ص

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أمس الاثنين، 244 مليار يوان في النظام المصرفي على شريحتين من خلال عمليات إعادة شراء عكسية، حيث ضخ 184 مليار يوان (حوالي 25.94 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8 %، كما ضخ 60 مليار يوان وفقًا لنفس الآلية لأجل 14 يومًا بفائدة 1.95 %.

ونقلت وكالة أنباء الصين (شينخوا) عن البنك المركزي أن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ "الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.