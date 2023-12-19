بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة المغربية تعاملاتها أمس الأحد، على ارتفاع، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.37 %، عند 12.171،59 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.17 %، ليستقر عند 998،88 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.37 % بمجموع 906،28 نقاط.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.23 % بمجموع 11.290،32 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 712 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 629 مليار درهم مغربي.