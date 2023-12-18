خبير استراتيجي: موقف الدولة من القضية الفلسطينية انعكس على الانتخابات الرئاسية

قال محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن المواطن المصري بمشاركته في الانتخابات الرئاسية 2024، قدم تجربة رائعة فقد كان الرهان على وعيه وإدراكه لحجم التحديات التي يعيشها الوطن.

وأكد “فرحات” خلال لقائه عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدولة المصرية تعاملت بشكل جدي مع القضية الفلسطينية منذ البداية، وكانت دليلًا قويًا على إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات المحيطة ببلادنا، وهو ما زاد من عزم المواطنين على التكاتف دعمًا للرئيس السيسي.

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية ستلعب دورًا كبيرًا في الوقف لواحد من أخطر المشروعات الدولية بمنطقة الشرق الأوسط وهو فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، ولهذا هناك ترحيب عربي قوي بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية الحالية.