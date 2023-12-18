عمرو موسي يهنئ السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

الإثنين 18/ديسمبر/2023 - 11:31 م

تقدم عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد فوزة في الانتخابات الرئاسية.



وكتب عمرو موسى عبر حسابه على “فيسبوك وإكس”:" إن الصعوبات لدينا وحولنا تشكل تحديات حقيقية، وتتطلب جهد المصريين جميعًا وتعبئتهم كافة نحو بناء جمهورية جديدة ذات أولويات واضحة، بقراراتها الحكيمة وقوانينها المحكمة، تقوم على حسن التخطيط وكفاءة الإعداد، وتستند إلى مبادئ وأحكام الدستور ومسار تطبيقه.



وتابع أن التنمية البشرية أولوية رئيسية، والانتخابات المحلية ضرورة تنموية، كما أن حرية الفكر والتعبير والارتقاء بهما عنصر أساسي نحو إحياء القوة الناعمة المصرية التي بها تتأكد الريادة الإقليمية وتتألق إبداعاتها وتعود الثقة المصرية بالذات ومعها تتناسق الذات العربية.



وشدد على ثقته بأن مصر قادرة على الإنجاز الاستراتيجي طالما أحسنت إدارتها وتمتعت بأركان الحكم الرشيد، قائلا: "‏تمنياتي الطيبة للرئيس في هذا الشأن مخلصة.. أدعو الله أن يوفقه في إقامة البنيان السليم لجمهورية مصرية جديدة يسودها التفاؤل وتعلو فيها الهمم ويتألق البشر ويتأنق الحجر".