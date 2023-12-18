ads
الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير النقل يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

السيسي
السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وكافة العاملين بالوزارة والهيئات والشركات التابعة لها  بالتهنئة لرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزه بفترة رئاسية جديدة.
وأكد وزير النقل أن نتيجة الانتخابات الرئاسية قد جسدت وعي الشعب المصري العظيم وتقديره  الكامل لرئيس عبد الفتاح السيسى لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الماضية، فى شتى المجالات سواء في الصحة،او التعليم، او الكهرباء، او النقل او في مشروعات حياة كريمة وغيرها من المشروعات العملاقة بالاضافة الى إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، والمحافظة على الأمن القومي المصري واستعادة دور مصر على المستوى الاقليمي و العالمي  مشيرا الى أن نتيجة الانتخابات الرئاسية تعكس مدى وعى الشعب المصرى أمام العالم .وحسه السياسى ووقوفه صفا واحدا خلف دولته وقائدها  لاستكمال مسيرة الانجازات والتنمية الشاملة في مختلف المجالات  والتي لم تكن لتتحقق لولا العزيمة والإصرار والإرادة القوية  لرئيس عبد الفتاح السيسي  وشجاعته ورؤيته الثاقبة للأمور وحبه للوطن وتفانيه من اجل خدمة الشعب المصري العظيم

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية المصرية ، قد أجريت داخل مصر على مدار ثلاثة أيام من 10 - 12 ديسمبر الجاري، تحت إشراف قضائي كامل وتم الإعلان عن النتيجة اليوم بفوز  الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة. 

الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية