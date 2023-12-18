وزير خارجية الجزائر: ملتزمون بالتنسيق والتعاون مع الدول الأفريقية خلال عضويتنا بمجلس الأمن

أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن "بلاده اليوم على أتم الاستعداد لتولي العهدة المنوطة بها في مجلس الأمن (اعتبارًا من مطلع العام المقبل)، وملتزمة تمام الالتزام بالتنسيق والتعاون والتضامن مع أشقائها الأفارقة".

جاء ذلك خلال كلمته في اختتام أعمال الندوة العاشرة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في أفريقيا (مسار وهران)، اليوم الاثنين، بوهران (شمال غربي الجزائر) بمشاركة مصرية ممثلة في نائب مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية السفير محمد جابر أبو الوفا، ولفيف من وزراء ومسؤولي الدول الأفريقية الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

وأوضح عطاف أن اختتام أعمال الدورة العاشرة من مسار وهران يحتم التطلع إلى إحراز المزيد من التقدم نحو الهدف الاستراتيجي المتمثل في توحيد صوت القارة الأفريقية وتعزيز تأثيرها الإيجابي في أعلى هيئة أممية مختصة بالسلم والأمن الدوليين وفي باقي الهيئات والمحافل الدولية.

وأضاف أن استعداد القارة الأفريقية للمساهمة في بلورة ملامح جيل جديد من عمليات بناء وحفظ السلام في أفريقيا، وفق مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، يمثل وجها من أوجه التزام القارة بالعمل الدولي متعدد الأطراف وحرصها على الاضطلاع بالشطر المنوط بها من المسؤولية في إحياء وتفعيل منظومة الأمن الجماعي على النحو المنصوص عليه في ميثاق المواثيق، وهو ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الجلسات والمداولات في هذه الندوة لم تغفل خطورة تفشي آفتي الإرهاب والجريمة المنظمة التي باتت تلقي بكل ثقلها على مقومات السلم والأمن والتنمية والرخاء في القارة الأفريقية، وعلى وجه الخصوص، بظاهرة التغييرات غير الدستورية للحكومات التي بلغ انتشارها مستويات مقلقة فرضت تخصيص جلسة كاملة لمناقشتها وتدارس السبل الكفيلة بالتصدي لها والوقاية منها.