كأس العالم للأندية.. جون كيندي يضيف الهدف الثاني لفريق فلومينينسي في مرمى الأهلي

أضاف اللاعب جون كيندي الهدف الثاني لفريق فلومينينسي البرازيلي في مرمى الأهلي باللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وجا هدف جون كيندي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعدما تقدم جون أرياس بالهدف الأول في الدقيقة 71 من ضربة جزاء

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مباراة فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأليو ديانج وحمزة علاء وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس.

في المقابل أعلن فرناندو دينيز، مدرب فلومينينسي البرازيلي، التشكيل الذي يبدأ به ضد الأهلي.

تشكيل فلومينينسي البرازيلي

حراسة المرمى: فابيو

خط الدفاع: صامويل كزافييه، فيليبي ميلو، نينو، مارسيلو

خط الوسط: أندريه، مارتنيلي، جانزو

خط الهجوم: جون أرياس، جيرمان كانو، كينو