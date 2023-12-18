ليلتان لفريق كايرو ستيبس على المسرح الكبير بالأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلين متتاليين للفريق المصري الألماني كايرو ستيبس بقيادة مؤسسه الموسيقار باسم درويش، وذلك في الثامنة من مساء يومي الخميس والجمعة 21، 22 ديسمبر الجاري على المسرح الكبير.

وتستضيف خلالهما المغنى وعازف الجيتار هاني عادل، والمنشد إيهاب يونس.

قال المرسيقار باسم درويش، إن البرنامج يضم مجموعة من الأعمال الخاصة بالفريق التى تمزج بين الموسيقى الشرقية والكلاسيكية الغربية والجاز منها: "ندى براهما، ألف، عنبر، سيوة، ذكريات، كافيه جروبي، شمس، القاهرة، الحرم، ذهب، الإمام، الأخدود النوبي، إنفراج، يا مالك قدرى، مالك الملك، الرقص على النيل، خطوات خليجية وغيرها.

وأضاف درويش أن الفريق يضم عدد من العازفين المصريين والألمان المهرة الذين يشاركونه العزف هم رامى عطا الله ( بيانو )، راجيد ويليام ( ناى )، ستيفان هيرجينرودر ( باص )، فولفجانج ويتمان ( ساكسفون ) ، راجى كمال ( قانون )، وائل السيد ( اكورديون )، هاني الصواف - ماكس كلاس ( بركشن ) ، عبدالعظيم برهومة ( ايقاع )، جان بوشرا ( وتريات ) .

يشار إلى أن كايرو ستيبس فريق جاز صوفى عالمى ، تأسس عام 2002 وحقق شهرة واسعة نتيجة اعتماده على أساليب موسيقية متنوعة

هذا بالإضافة إلى دمج الموسيقى المصرية الشرقية مع ارتجالات الموسيقى الكلاسيكية والجاز الحديثة والأصوات الإلكترونية لتنتج تأثيرات روحانية مميزة ونجح في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة .