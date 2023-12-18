أورام الأقصر تطلق مؤتمرا عن  تطورات الجينات الوراثية الخميس المقبل

أعلنت إدارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، عن انطلاق أعمال مؤتمر « الوراثة والجينات الوراثية - 2023 » ، وهو المؤتمر الأول في صعيد مصر، تحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، ويقام المؤتمر بالتعاون والتنسيق مع مبادرة اكسر عجزك ومع جمعية اللؤلؤ المكنون في محافظة الأقصر.

وأكد الدكتور هانى حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، أن المؤتمر يأتي انطلاقا من اهتمام الباحثين والمهتمين بعلم الوراثة والجينات الوراثية بالتعرف علي الجينوم البشري والمؤشرات الجينية، وأهميتها في تشخيص وعلاج الأمراض ذات الخلفية الوراثية، مؤكدا على أن المؤتمر هو الأول من نوعه في صعيد مصر.

واضاف حسين، أن المؤتمر يتم بالتعاون والإشراف الطبي لعدد من الهيئات الطبية وهم: التامين الصحي الشامل، الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومستشفى شفاء الورمان، نقابة الصيادلة، ويشارك في المؤتمر، مجموعة مميزة من العلماء والباحثين لمنافشة المؤثرات الجينية وأهميتها في تشخيص وعلاج الأمراض ذات الخلفية الوراثية.

ورحب محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بإقامة المؤتمر فى الأقصر بمشاركة مجموعة من الباحثين، مشيراً إلى أن المؤتمر سيتناول النمط الغذائي والبيئي وتفاعلهما مع الجينات وارتباط ذلك في حدوث مختلف الأمراض، إلى جانب تناول آخر التطورات العلمية في هذا المجال والتى تساهم في رفع نسب الشفاء للمرضي في صعيد مصر.

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