95 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 3.4% بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.7 %خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، وذلك عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبت أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير، ما عزز من التوقعات بإنهاء دورة التشديد النقدي، وخفض أسعار الفائدة بنحو 3 مرات على الأقل في 2024.

وأشار إلى أن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بنحو 95 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2785 جنيهًا، ولامس مستوى 2900 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2880 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 15 دولارًا، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 2005 دولارات، وتراجعت لمستوى 1976 دولارًا، ثم ارتفعت إلى مستوى 2047 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2020 دولارًا.

وأوضح أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3292 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2469 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1920 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 23040 جنيهًا.

وكان توقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال الربع الأول من العام المقبل، لاسيما مع توقيت استحقاق شهادات ذات عائد 25 %، منوهًا أن عجز الموازنة قد يدفع الحكومة إلى عدم طرح شهادات بفائدة أعلى، مات يوجه جزءًا كبيرًا من هذه السيولة التي تتجاوز 500 مليار جنيه إلى الذهب، ما يرفع الطلب ومن ثم ترتفع الأسعار.

وكانت أسعار الذهب قد قفزت إلى أعلى مستوى في أسبوع، يوم الخميس الماضي، بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند 5.5% ، منوهًا لاحتمالية إنهاء دورة تشديد السياسة وخفض أسعار الفائدة في عام 2024، مما أدى إلى تراجع الدولار والسندات.

وفي سياق متصل، كشفت بيانات التوظيف الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية عن إضافة 199 ألف وظيفة، كما توقفت نسبة البطالة عند 3.7% هبوطًا من 3.9% فيما ارتفع متوسط الأجور السنوي 4%.