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الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. محكمة متهم في قضية الجوكر الإرهابية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تنظر محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة متهم بتعريض السلم العام للخطر، والاعتداء على السلطة واستعمال القوة والعنف ضد رجال الشرطة، في القضية المعروفة بـ"خلية الجوكر الإرهابية".

وأسندت النيابة للمتهمين بالقضية، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

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