خلل في عجلة القيادة.. الاستعلام عن صحة 3 أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة بالصف

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ٣ أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة ملاكي بالصف، لسؤالهم عن ملابسات الحادث، كما أمرت بالتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث الفحص، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

كان مسؤول غرفة عمليات المرور تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق الصحراوي.

وعلى الفور انتقل مأمور القسم إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها بالطريق

أسفر عن الحادث سقوط 3 مصابين بكدمات وسحجات بالجسم نقلوا إلى المستشفى للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.