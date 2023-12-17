هيئة الرعاية بالأقصر تعلن خروج 10 مصابين بحادث انقلاب حافلة سياحية.. صور

أعلن فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الأحد، استقرار وخروج معظم مصابي حادث سير البر الغربى الواقعة لإحدى الناقلات السياحية والتي تحمل على متنها عدد من السياح الأجانب معظمهم من الجنسية الألمانية.

وأوضحت الهيئة، أن تم خروج معظم الحالات وبقاء ما يقرب من 5 إصابات تحت الملاحظة لحين الانتهاء من الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة استعدادا لمغادرتهم.

وكانت منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، قد استقبلت مصابي حادث سير بطريق البر الغربي، والقريب من معبد الملكة حتشبسوت، والذي جاء نتيجة اختلال في عجلة القيادة والانحراف عن الطريق مما أدى الي إصابة ما يقرب من 14 سائح، حيث توجهت علي الفور ما يقرب من 20 سيارة إسعاف الي موقع الحادث لنقل كافة المصابين الي مستشفي حورس التخصصي ومستشفي الكرنك الدولي التابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر.

واستقبل مستشفى حورس التخصصي 14 سائح، حيث تم فتح جميع غرف الاستقبال وإعلان حالة الطوارئ وتوجه ما يقرب من 45 فرد من الطاقم الطبي والإداري بالمستشفى، للتعامل السريع مع الحالات وتقديم كافة التدابير الطبية والاسعافات الأولية لإنقاذ المصابين، كما توجه فريق من الانتشار السريع بفرع هيئة الأقصر لتقديم الدعم اللازم.

وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتورة اماني الشعولي عضو مجلس النواب، قد توجهوا إلى مستشفى حورس للاطمئنان على المصابين بحضور كافة ممثلي الأجهزة الأمنية والقيادات المعنية.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقت إخطاراً يفيد وقوع حادث انقلاب أتوبيس في منطقة ذراع أبو النجا بمحيط معبد حتشبسوت بالبر الغربي، صباح اليوم الأحد، حيث تعرض لسائق الأتوبيس لغيبوبة سكر أثناء القيادة، وانحرف عن مساره في منزل منخفض عن سطح الأرض، مما أدى إلى اختلال توازنه وانفجار بعض الإطارات، بعد اصطدام الأتوبيس بصخر رملية.

المصابين (1)

المصابين (11)

المصابين (12)

المصابين (10)

المصابين (8)

المصابين (7)

المصابين (9)

المصابين (5)

المصابين (6)

المصابين (3)

المصابين (2)