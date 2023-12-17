الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب تقديم العزاء في وفاة أمير الكويت نواف الصباح

عاد الرئيس السيسي إلى أرض الوطن عقب تقديم العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقدم السيسي، اليوم بدولة الكويت، العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان، حيث التقى الرئيس بأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الجديد، معرباً عن خالص التمنيات لسموه بالتوفيق والسداد في استكمال مسيرة التقدم والنماء بالبلاد.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة، لتقديم واجب العزاء في أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية بالأمس، حيث كان الرئيس قد نعى الزعيم الفقيد، مثمناً ما قدمه من بذل وعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية، كما تم إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية.