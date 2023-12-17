وزير البترول يصدر حركة تكليفات جديدة بالهيئة وشركات القطاع

أصدر المهندس طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات شملت رئيساً لإدارة مركزية بالوزارة ونواب للرئيس التنفيذي للهيئة ورؤساء لبعض شركات البترول ومديراً عاماً للعمليات، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة.
وشملت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت ستخلو بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني، وشملت الحركة التالي أسمائهم: المهندس محمود ناجي محمود عبد الشافى - رئيساً للإدارة المركزية لشئون النقل والتسويق بوزارة البترول والثروة المعدنية .
والمهندس أحمد محمد الخليفه أحمد - نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة للتخطيط والمشروعات وعضواً بالمجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.
وهبة الله محمد عبد القادر علي حسن - نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة للتجارة الخارجية وعضواً بالمجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.
والمهندس وائل لطفي حامد مصطفى - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، والمهندس نبوي محمود حسن إبراهيم - رئيساً لمجلس إدارة شركة أنابيب البترول.
والمحاسب محمد إبراهيم فرحات سعد - رئيساً لمجلس إدارة شركة الغازات البترولية (بتروجاس)، والمهندس أمجد عبد الرازق إبراهيم غنيم - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية، والمهندس محمد شحاته محمد شحاته - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الحمرا أويل.
والمهندس رشاد عبدالهادی رمضان السيد - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروسيله، والمهندس وليد محمد محمد محمد الأعصر - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركتي شقير البحرية للزيت (أوسوكو) والمنصورة للبترول.
والمهندس كريم محمد بهاء الدين حلمي همام - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر (IDM) اعتبارا من ٨ يناير ٢٠٢٤.
والمهندس فتحي منصور السيد الزكري - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية لخطوط النفط والغاز (التيوب)، المهندس هاني عزيز رياض نخله - مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة بشركة الحمرا أويل.