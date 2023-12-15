محلل سياسي: مصر تصدت بحزم وقوة وحالت دون تنفيذ مخططات تهجير الفلسطينيين

قال الدكتور جهاد الحرازين، المحلل السياسي الفلسطيني، إنَّ مخطط الاحتلال لتهجير الفلسطينين «قديم جديد» ودولة الاحتلال تعمل خلال مدار عقود طويلة على تنفيذه، وأن يكون هذا المخطط بمثابة أداة قوة يستخدمها المحتل لتدمير كافة مقومات الحياة سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وأضاف «الحرازين»، في مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ المخطط الاسرائيلي للتهجير، يستهدف شعب فلسطين بالكامل في كافة أماكن تواجدهم وهناك بيانات ألقاها المحتل على قطاع غزة تدعو سكانه إلى الانتقال للمناطق الجنوبية بالقرب من الحدود المصرية، وهي نفسها التي تم إلقاءها على الضفة الغربية ودعو المواطنين فيها للإنتقال إلى الأردن.

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني: «لولا الموقف المصري وقيادته التي تصدت بحزم وقوة للمخططات الإسرائيلية لتهجير أبناء فلسطين، وكانت حاسمة، لكان هناك دفعا باتجاه فكرة التهجير القسري في ظل حرب الإبادة وعملية التدمير الشامل التي يمارسها الاحتلال للقطاع، وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين لا تخفى على أحد ودعت صراحة إلى ذلك».