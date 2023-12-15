كأس العالم للأندية.. رقم قياسي ينتظر "الشحات" أمام اتحاد جدة

ينتظر حسين الشحات جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رقما قياسيا جديدا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية، عندما يتواجد مع المارد الأحمر في مباراة اتحاد جدة السعودي اليوم الجمعة ، على ملعب الجوهرة المشعة في ربع نهائي مونديال الأندية 2023 التي تستضيفها السعودية في الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر الجاري.

ويمتلك الشحات 12 مباراة في كأس العالم للأندية، وهو أكثر اللاعبين مشاركة في البطولة على مدار التاريخ مناصفة مع إيميليانو لاعب أوكلاند سيتي النيوزيلندي ويسعى الشحات للانفراد بالرقم القياسي خلال النسخة الحالة بعد هزيمة أوكلاند سيتي من اتحاد جدة في الدور الأول ونهاية مشواره في البطولة.

وشارك حسين الشحات في 4 نسخ من بطولة كأس العالم للأندية، كانت البداية مع نادي العين الإماراتي عام 2018 ثم 3 مرات مع الأهلي في 2020، 2021، 2022، وهذه المرة الخامسة في تاريخه بالمونديال.

كما ينتظر الشحات رقما تاريخيا، حال تسجيله هدفًا على الأقل في النسخة الحالية من المونديال ليتقاسم صدارة اللاعبين العرب الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولة حيث أحرز لاعب الأهلى 3 أهداف في النسخ السابقة بفارق هدف خلف محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق، وسالم الدوسري لاعب الهلال السعودي.

وأحرز حسين الشحات 3 أهداف في بطولة كأس العالم للأندية، وأصبح رابع لاعب في تاريخ البطولة يُسجل في 3 نسخ مختلفة من المونديال بعد ميسي ورونالدو وجاريث بيل وسالم الدوسري ويمتلك كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة الرقم القياسي بالتسجيل في 4 نسخ بالمونديال.