وفاة الفنان عادل أنور عن عمر يناهز 58 عامًا

توفى الفنان عادل أنور، صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 58 عاما، وستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة من مسجد الرحمن بمساكن الضباط بالرماية بجوار مدرسة الأهرام للتعليم الأساسي.

ولد الفنان عادل أنور في التاسع من يناير عام 1965، وعشق التمثيل منذ صغره، وشارك في العديد من الأعمال الفنية سواء في المسرح أو السينما أو التليفزيون.

ومن أبرز أعماله الدرامية: "عمرو بن العاص، والثأر قبل الحب أحيانًا، والأزهر الشريف منارة الإسلام، والخليل بن أحمد، وكسبنا القضية، وليالي الحلمية، والوسية، وفارس بلا جواد، والمنصورية، والعمدة هانم، وأحلام في البوابة، وفي بيتنا رجل، وفلانتينو، وعملة نادرة" وغيرها.

أما في السينما شارك في فيلم "أخر ديك في مصر" وغيره من الأعمال السينمائية.