تعزيز الإجراءات الأمنية بمبنى البرلمان الهندي بعد حادثة رش الغاز

قالت صحيفة Times of India، إنه تم اتخاذ إجراءات أمنية إضافية في مبنى البرلمان الهندي بعد أن دخل رجلان قاعة الاجتماعات وقاما برش الغاز الملون هناك.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الخميس.

وعند استئناف السماح بدخول الزوار، سيكون هناك أيضا مدخل منفصل لهم. في الوقت الحالي، يجري استخدام أجهزة الكشف عن المعادن وعمليات التفتيش الشخصي للأشخاص الذين يدخلون مبنى البرلمان. ويخطط الآن كذلك، لتركيب ماسح ضوئي، كما هو الحال في المطارات. وسيتم تجهيز صالة الزوار بحاجز زجاجي لمنع الاقتحامات مثل تلك التي حدثت يوم امس الأربعاء.

يشار إلى أنه تم قطع اجتماع مجلس الشعب يوم أمس، عندما اقتحم رجلان القاعة من صالة الزوار. وقام أحدهما بالقفز على الطاولات والمقاعد التي كان يجلس عليها النواب، فيما بدأ الثاني برش الغاز الأصفر. وبعد ذلك تم القبض عليهما من قبل حراس الأمن بالإضافة إلى عدد من النواب. وغادر النواب المبنى على عجل.

خلال فترة الحادث، تم احتجاز رجل وامرأة في قاعة اجتماعات قريبة من البرلمان، حيث قاما أيضا برش الغاز الأصفر.