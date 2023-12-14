بلدية المحلة يخطف نقطة من بيراميدز في الدوري

خطف فريق بلدية المحلة نقطة غالية من بيراميدز بعدما فرض عليه التعادل بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على ملعب الدفاع الجوي ضمن الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

تقدم بيراميدز عن طريق فيستون ماييلي في الدقيقة 22، وتعادل البلدية عن طريق حسام أشرف في الدقيقة 32، وأهدر عبدالله السعيد قائد بيراميدز ضربة جزاء في الدقيقة 43.

بهذه النتيجة حافظ بيراميدز على صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة بينما وصل رصيد البلديه الي 10 نقاط في المركز 12.

وأعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز التشكيل الذي يخوض به مواجهة بلدية المحلة بعد قليل على استاد الدفاع الجوي في الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - محمد الشيبي.

خط الوسط: عبد الله السعيد - مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - أحمد فتحي - أسامة جلال - كريم حافظ - يوسف أسامة - سيف جعفر - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - دودو الجباس

ويفتقد بيراميدز في مواجهة البلدية لجهود لاعب الوسط الدولي البوركيني بلاتي توريه بسبب الإيقاف لمدة ٣ مباريات بعد الطرد أمام الإسماعيلي، ورمضان صبحي بسبب الإيقاف للحصول على ٣ بطاقات صفراء