"بريكنج وولز لأفلام الرقص" ينطلق من المركز الثقافي الإيطالي

انطلقت فعاليات مهرجان "بريكينج وولز لأفلام الرقص" بمساءٍ مثير مليء بالأحداث الفنية والإلهام، حيث انطلقت السهرة الافتتاحية بعرض مشوق لمقتطفات من الأفلام المشاركة في المهرجان، إلى جانب تقديم فريق العمل الذي يتألف من فنانين ومنتجين مبدعين.

في كلمته الافتتاحية، أكد سامي داوود، مدير المهرجان، على أهمية الفن في بناء الروابط الاجتماعية وتعزيز التواصل بين الثقافات. وأعرب داوود عن قناعته بأن "الفن يتحاوز الحدود"، وذلك في تأكيد على القوة التواصلية للفن الذي يتخطى الحدود الجغرافية والثقافية.

وفي سياق متصل، ألقى حازم حيدر، مؤسس والمدير الفني للمهرجان، كلمة مؤثرة حيث تحدث عن إرث الراقصة الباليه المصرية الراحلة ماجدة صالح. وقدم فيديو توثيقي يلقي الضوء على التراث الثقافي للرقص المصري، مع تعليق مؤثر من منها. وفي إشارة إلى القيمة الثقافية للفيلم المقدم، أشار حيدر إلى أن هذا العمل الفني هو كنز تركته لنا ماجدة صالح.

وفي استمرار لحديثه، أكد حيدر أهمية الدور المجتمعي للمهرجان، مؤكدًا أنه يعتبر خدمة مجتمعية بشكل أكبر من كونه مجرد منصة سينمائية. وفي هذا السياق، أشاد بدعم السفارة الأمريكية بالقاهرة والمركز الثقافي الإيطالي للمهرجان، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبهما في إثراء فعاليات المهرجان.

تلى ذلك كلمة مندوبة السفارة الأمريكية، التي أكدت على أهمية المهرجان كمنصة للتبادل الثقافي بين الشعوب. ولفتت إلى دور الفن في تحقيق التواصل والتفاهم بين الثقافات المختلفة.

في الختام، أكد داوود على أهمية لجنة التحكيم في المهرجان، مُشيرًا إلى تكوينها من خمسة من كبار الفنانين المصريين والعالميين، مثل الفنان أمير صلاح الدين والمخرج ومصمم الرقصات الفرنسي فرنسوا بن آيم، والفنانة ومذيعة الراديو نادين إميل، والدكتورة نيفين قناوي مؤسسة ورئيسة مهرجان "هي للفنون"، والموسيقار الفرنسي تييري زابويتسيف.

تشهد هذه الدورة عروضًا سينمائية متنوعة في سبعة أماكن مختلفة بين القاهرة والمنيا من ١٥ إلى ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣.