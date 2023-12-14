جامعة حلوان تعقد مروة عن الشباب والتحصين ضد المخاطر الفكرية والسلوكية

انطلقت ندوة فضيلة المفتى الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية بعنوان "الشباب والتحصين ضد المخاطر الفكرية والسلوكية"، التي نظمتها أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة حلوان، بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة.

وقد عقدت فعاليات الندوة بحضور الدكتور حسام رفاعي، والدكتور عماد أبو الدهب نواب رئيس الجامعة، الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذى لمجمع الفنون والثقافة ومستشار رئيس الجامعة للفنون، الدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذى لنادى جامعة حلوان، ولفيف من العمداء والوكلاء والطلاب.

أكد رئيس جامعة حلوان أن وظيفة الجامعة هو تشكيل وبناء وعي جيل من الشباب وإعداد مواطن واعي وفاهم وملم بكل القضايا والفهم بكل ما يدار.

كما شدد الدكتور قنديل على أهمية المورد البشري لذا يجب أن يكون متسلح بالفهم والوعي، فالمعرفة والإدراك هما الطريق الصحيح الذي يجب أن يتم تسليح الشباب بهم.

وأكد فضيلة المفتي على أهمية اغتنام الشباب فترة شبابهم في العمل على نهضة الوطن، وعلى الأخلاق والسلوك الطيب الهين اللين، مستشهدا بحديث الرسول "إنما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق".

ودعا إلى زيادة الوعي لدى الشباب وتحصينهم من خلال التنشئة الصحيحة داخل الأسرة ودور الجامعات في احتوائهم وتوجيههم نحو الطريق القويم.