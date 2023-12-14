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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير دفاع كوريا الجنوبية يوجه الاستخبارات وقوات الأمن السيبراني بالحفاظ على وضع تأهب قوي

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
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حث وزير الدفاع بكوريا الجنوبية، اليوم الخميس، المخابرات العسكرية وقوات الأمن السيبراني في بلاده على الحفاظ على وضع قوي لردع التهديدات الأمنية المتزايدة في ساحات القتال الناشئة.

وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي خلال زيارته قيادة مكافحة التجسس الدفاعية، وقيادة العمليات السيبرانية حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب " باعتباركم الوحدة الوحيدة المتخصصة في عمليات الأمن والاستخبارات المضادة، أريدكم أن تكونوا على استعداد تام فيما يخص حماية أسرار الصناعة العسكرية والدفاعية".

وأضاف " إنه في ساحة المعركة السيبرانية حيث تكون الحدود بين زمن الحرب ووقت السلم غامضة، تدور حرب صامتة بشكل مكثف الآن من خلال القرصنة والإرهاب السيبراني وإن دور قيادة العمليات السيبرانية مهم للغاية".

كوريا الجنوبية الأمن السيبرانى