سامر سمير: مهرجان الجونة يتطور بشكل يواكب الحركة في عالم السينما

أشاد الفنان سامر سمير، بالتنظيم الهائل لمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الجديدة التي تحمل الرقم 6، وذلك بعد تأجيلها العديد من المرات تضمانًا مع أحداث غزة، ومراعاة لمشاعر الحزن التي تنتاب الوسط الفني، لافتًا إلى أن المهرجان على أعلى درجة من الدقة، وشهد بذلك جميع من تابعوه.

وقال “سمير”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مي البحيري، ببرنامج «كلام ما بينا» على قناة صدى البلد، إن المهرجانات الفنية التي تُقام في مناطق مختلفة من الوطن العربي مؤخرًا تشهد استحداث أدوات جديدة في التنظيم من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة لتخرج بأفضل شكل، مشيدًا بالنجاح الذي حققته إدارة الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وأوضح أنه كان هناك تنظيمًا أكثر من رائع لفعاليات مهرجان الجونة السينمائي التي أقيمت بالتوازي ما بين عروض للأفلام وندوات، مشيرًا إلى أن مهرجان الجونة السينمائي الدولي أصبح ملتقى لكل محبي السينما والدراما ووسيلة للتواصل فيما بينهم.

وأكد أن مهرجان الجونة السينمائي الدولي يتطور في كل دورة عن السابقة بشكل يواكب تطور الحركة في عالم السينما.