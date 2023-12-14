رئيس جامعة المنوفية يفتتح فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للأشعة التشخيصية والتداخلية بمعهد الكبد

افتتح الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر العلمى السنوي الثانى لقسم الاشعة التشخيصية والتداخلية بمعهد الكبد القومي، الذي يعقد بالتعاون مع الجمعية المصرية للأشعة والطب النووي، بحضور الدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هانى عبدالمجيد عميد معهد الكبد والدكتور إيمان عبد السميع وكيل معهد الكبد للدراسات العليا والبحوث والدكتور أسامة حجازي المدير التنفيذى لمستشفي معهد الكبد القومي، والدكتور محمد أبو الهدي نائب رئيس الجمعية المصرية للأشعة والطب النووي وبرئاسة الدكتور محمد الوراقي رئيس القسم.

رحب الدكتور أحمد القاصد بحضور وضيوف المؤتمر وأعرب عن سعادته بحضور أنشطة الأقسام العلمية والكليات، مؤكدا علي أهمية الملتقيات العلمية في تبادل الخبرات والتعليم والتدريب المستمر الذي تنتهجه الجامعة.

كما أثنى القاصد على برنامج المؤتمر وإصرار القائمين عليه على أن يخرج بصورة مشرفة وثمن القاصد جهود القسم والعمل الدؤوب على مدار الشهور الماضية للظهور بالمؤتمر بمستوى علمي يليق بجامعة المنوفية، مؤكدا علي أن جامعة المنوفية والجامعات المصرية قادرة علي التحدي ومواجهة الأزمات المختلفة، وظهر هذا جليا في زيادة الأنشطة العلمية التي تعقد بالجامعة والتي من شأنها دفع عجلة التنمية وتحقيق رؤية مصر المستقبلية.

كما أشار رئيس الجامعة إلى أهمية التعاون بين الجهات الأكاديمية المختلفة التي ترعى التخصصات المختلفة، لافتا إلي أن اسهامات الجمعيات المتخصصة تثري المؤتمرات العلمية، مشيرا إلي أن له اسهامات عديدة في الجمعيات العلمية المتخصصة ويلمس من خلالها أهمية مشاركتها في المحافل العلمية المختلفة، موضحا أن إشتراك آكثر من جهة في المؤتمر تجعل لجلساته وتوصياته مردود جيد في تحقيق أقصي إستفادة من المؤتمر في نقل الخبرات لشباب الأطباء والباحثين.

كما أعرب عن سعادته بوجود قسمين للأشعة من أكبر الأقسام في الجامعات المصرية هي قسم الأشعة بكلية الطب، وقسم الأشعة بمعهد الكبد القومي، مشيدا بتمثيل كلية العلوم الطبية في المؤتمر، مشيرا إلي أن العالم كله يتجه إلي التكامل بين التخصصات المختلفة، متمنيا أن يخرج المؤتمر بتوصيات قابلة للتطبيق وأن تحقق ورش العمل التي تعقد علي هامش المؤتمر هدفها في تدريب وتعليم شباب الأطباء.

كما أكد الدكتور حازم صالح علي أن معهد الكبد القومي بالجامعة منارة علمية، مشيرا إلي أهمية التواصل بين الجامعات لدعم البحث العلمي، كما وجه الشكر للقسم مشيدا برنامج المؤتمر العلمي.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد أبو الهدي على أهمية أقسام الأشعة التشخيصية في تقديم خدماتها لكل الأقسام الطبية وضرورة التكامل بين الأقسام الطبية في نجاح العلاج والتشخيص.

وخلال كلمته وجه الدكتور محمد الوراقي الشكر الدكتور أحمد القاصد علي دعمه المتواصل للنهوض بالجامعة واقسامها العلمية.

وأشار الدكتور محمد الوراقي إلى أن المؤتمر يناقش علي مدار يومين ومن خلال اثنى عشر جلسه علميه التطوارت الحديثة والتقنيات المختلفة في الأشعة ودور الأشعة التداخلية في علاج أمراض الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس، كما يضم المؤتمر مجموعة من الجلسات العلميه التي تناقش مجموعة من الحالات التفاعلية التي وردت للقسم على مدار العام الماضي.