الذهب يرتفع 80 جنيها في ختام التعاملات المسائية

ارتفع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الخميس داخل محلات الصاغة وعلي مستوي الاعيرة الذهبية المختلفة، بزيادة تقدر بـ 80 جنيها في الجرام الواحد.

سجل سعر عيار 21 حوالي 2855 جنيه للبيع و 2875 جنيه للشراء و عيار 18 حوالي 2447 جنيه للبيع و 2464 جنيه للشراء.

وصل سعر عيار 24 حوالي 3263 جنيه للبيع و 3286 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 1903 جنيه للبيع و 1917 جنيه للشراء.

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 101.5 ألف جنيه للبيع و 102.2 ألف جنيه للشراء و الجنيه الذهب نحو 22.84 ألف جنيه للبيع و 23 ألف جنيه للشراء.

سجل سعر كيلو الذهب 3.262 مليون جنيه للبيع و 3.3 مليون جنيه للشراء.