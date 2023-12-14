القاهرة الإخبارية: 160 شاحنة دخلت قطاع غزة يوميا في آخر 48 ساعة

قال مصطفى عبدالفتاح مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ الجهود المصرية من أجل ضخ المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية ما زالت مستمرة، موضحًا: "نتحدث عن عشرات الشاحنات التي تدخل الأراضي الفلسطينية كل يوم في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، وخلال الـ48 ساعة الماضية بدأنا نلحظ أن أعداد الشاحنات التي تدخل إلى الأراضي الفلسطينية تجاوزت 160 شاحنة في اليوم الواحد".

وأضاف في رسالة على الهواء: "في معبر رفح، دخلت عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية والطبية التي تجهز داخل الأراضي المصرية، وهناك جهود وتنسيقات واتصالات تقوم بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية والتي أسفرت بالفعل عن زيادة في أعداد كميات المساعدات الإغاثية التي تدخل الأراضي الفلسطينية".

وتابع: "نتحدث عن نقطة جديدة، حيث قامت الدولة المصرية بالاتفاقات والتنسيقات التي أجرتها مع الأطراف المعنية لتكون نقطة إضافية أخرى تعمل بالتوازي مع النقطة الحالية وهي معبر العوجة ليعمل معبر كرم أبو سالم جنبا إلى جنب مع معبر العوجة لتسريع وتيرة دخول شاحنات المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية".