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الخميس 14 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

البراءة لمتهم فى قضية تزوير أوراق لتسفير عناصر إرهابية للخارج

أرشيفية
أرشيفية
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قضت محكمه الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، علي  متهم بالبراءة بقضية تزوير أوراق لتسفير عناصر إرهابية للخارج.
وجهت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي

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