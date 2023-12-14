البراءة لمتهم فى قضية تزوير أوراق لتسفير عناصر إرهابية للخارج

قضت محكمه الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، علي متهم بالبراءة بقضية تزوير أوراق لتسفير عناصر إرهابية للخارج.

وجهت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي