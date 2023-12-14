دورى روشن.. تعرف على تشكيل الحزم فى قمة القاع أمام أبها

أعلن جوزيه دانيال كارينيو، المدير الفنى لفريق الحزم تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ابها، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى السعودى لكرة القدم "روشن".

وجاء تشكيل فريق الحزم كالتالى:

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: باولو ريكاردو، يزيد بكر البكر، ماجد محمد قشيش، برونو فيانا.

خط الوسط: انطونيو خوسي دي كارفالهو ، محمد فؤاد الثاني، فيينا، أحمد علي آل محيميد.

خط الهجوم: ريان الموسى، فايز سيليماني.

ويحتل فريق الحزم قاع ترتيب دورى روشن برصيد 11 نقطة، بينما يقع فريق أبها فى المركز الـ 17 برصيد 13 نقطة.