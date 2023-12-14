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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دورى روشن.. تعرف على تشكيل الحزم فى قمة القاع أمام أبها

الحزم
الحزم
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أعلن جوزيه دانيال كارينيو، المدير الفنى لفريق الحزم تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ابها، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى السعودى لكرة القدم "روشن".

وجاء تشكيل فريق الحزم كالتالى:

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: باولو ريكاردو، يزيد بكر البكر، ماجد محمد قشيش، برونو فيانا.

خط الوسط: انطونيو خوسي دي كارفالهو ، محمد فؤاد الثاني، فيينا، أحمد علي آل محيميد.

خط الهجوم: ريان الموسى، فايز سيليماني.

ويحتل فريق الحزم قاع ترتيب دورى روشن برصيد 11 نقطة، بينما يقع فريق أبها فى المركز الـ 17 برصيد 13 نقطة.

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