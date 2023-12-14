وكيل تعليم الغربية يبحث استعدادات امتحانات نصف العام

عقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا مع موجهي عموم المواد الأساسية، بحضور عبد الفتاح عبده، مدير عام التعليم العام، أحمد الجندي، مدير إدارة التعليم الثانوي، وأحمد فايد، مدير مركز التطوير التكنولوجي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 / 2024 للصفين الأول والثاني الثانوي العام.

خلال الاجتماع، أكد وكيل الوزارة ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وتطبيق الكتاب الدوري رقم 49 الصادر في 21/11/2022، ومراعاة الامتحان والامتحان الاحتياطي، ومراعاة الدقة، والمستوى التحصيلي لجميع الطلاب.