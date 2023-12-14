وكيل صحة الشيوخ: الإقبال الهائل في الانتخابات الرئاسية صفعة للمتربصين بالدولة

طالب النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، باستغلال الزخم السياسي والاقبال الهائل الذي تابعه العالم كله للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024. قائلا: إن ما حدث مشهد هز العالم كله لحرص ملايين المصريين على نصرة وطنهم ومساندته والوقوف بجواره.

وأشار د. حسين خضير في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، إلى ضرورة استغلال هذا الزخم والبناء عليه، في خلق تعددية حقيقية في البرلمان والمحليات، كما أن هذا الظهير الشعبي يؤكد المساندة التامة للجمهورية الجديدة، والقرارات التي تتخذها القيادة السياسية على الصعيد الاقتصادي والسياسي وفق رؤية شاملة للنهوض بالوطن.

ووجه وكيل صحة الشيوخ، الشكر للشعب المصري بكل فئاته شباب ومرأة وكبار السن الذين سطروا ملحمة في الداخل والخارج، مشددا على أن الانتخابات الرئاسية 2024 مكسب للوطن وعززت الوعي لدى المصريين والإقبال الهائل فيها ظهير شعبي للقيادة السياسية عن حق ويؤكد أن ملايين المصريين واعون تماما لما يحدث.

وختم د.خضير، بالقول أن الانتخابات الرئاسية والإقبال الضخم وغير المسبوق للتصويت فيها، كان رد واضح علي كل المشككين في نزاهة تللك الانتخابات، وعلي كل من شكك في النية الحقيقية للتحول الديمقراطي، أو مزاعم مقاطعتها والانصراف عنها، مضيفًا: المصريون وجهوا صفعة قوية للخونة، وأكدوا أنهم فداء الوطن ولا يمكن أن يتخلوا عنه في أحلك الظروف.