السجن المشدد لمتهم بحيازة مواد مخدرة

قضت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 27 جنوب برئاسة المستشار ياسر أحمـد الأحمـداوي رئيس المحكمـة، وعضـوية المستشارين عمـرو علـى كسـاب واحمـد رضـوان أبـا زيـد، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ علـى سـيف النصـر خليفـة وكيل النيابةو امين سر محمد طه، بالسجن المشدد 6 سنوات لـ متهم بحيازة مواد مخدرة.

وتبين من أمر الإحالة في القضية رقم 3459 لسنة 2023 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 466 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، قيام المتهم حسام حسن احمد حسن، بدائرة قسم العجوزة بالجيزة، بأحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وخلال التحقيقات استمعت النياب لاقوال معاون مباحث قسم شرطة العجوزة، والذي كشف أنه وأثناء المرور، بشارع وادي النيل - منطقة ميت عقبة، ورفقتـه قـوة من الشرطة السريين شاهد المتهم حسام حسن احمد حسن، المطلوب ضبطه تنفيذا للحكم الصادر ضده في القضية رقم 1 لسنة ٢٠٢٢ جنح تدابير العجوزة، فقام بضبطه إنفاذاً لذلك الحكم وبتفتيشه وقائياً عثر بين طيات ملابسه على عدد إثني عشر لفافة ورقية تبين أنها جميعاً تحوي كمية من جوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وبمواجهته بالمخدر المضبوط أقر له بإحرازه.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن الإثني عشر لفافة المضبوطة كل بها كمية لجوهرالهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وقالت المحكمة في حيثيات الحكم انها تأخذ المتهم بقسط من الرأفة في حدود ما تجيزه المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36/' من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل آنف الذكر ، وذلك حسبما سيرد بالمنطوق وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المحكوم عليه بها عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: حضوريا بمعاقبة حسام حسن احمد حسن بالسجن المشدد ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.