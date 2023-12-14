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الخميس 14 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة العمل: استمرار توعية الطلاب بالسلامة والصحة المهنية في شمال سيناء

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أعلنت وزارة العمل، تنظيم مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء، ندوة توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية، بمشاركة 26 طالباً وإدارياً بمدرسة الشهيد محمد سمير شراب الثانوية الصناعية بنين ، وذلك لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، وشرح موضوعات خاصة بتأمين بيئة العمل وسلامة الطلاب ، وتوعية جميع الحاضرين من الطلبة وبعض الإداريين بالمعهد بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتقييم المخاطر وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها ومواجهة الأزمات والكوارث، وذلك استكمالًا لما بدأته المديرية من سلسلة الندوات فى قطاع التعليم.

الندوة تناولت مفهوم وأهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية، وكيفية تأمين بيئة العمل فى قطاع التعليم، حيث الكثافة الطلابية للحفاظ على سلامة الطلاب والمترددين والعمال، وخطط الأخلاء فى حالات الطوارئ بالمدارس.
وأوضحت الوزارة فى بيان لها، ان تلك الندوات تاتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت فى مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة.

واكد محمد سالم عبدالمالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء، فى تقريرٍ للوزارة، استمرار المديرية وأجهزتها التابعة فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلى المشروعات القائمة من أى مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومي، وذلك فى مختلف مواقع العمل ، منوهاً إلى انه شهد فعاليات الندوة التى حاضر فيها الكيميائى عبدالمنعم محمود مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، والذى قام باستعراض وتحت إشراف مدير المديرية، وبحضور نصر محسن مدير المدرسة.

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