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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني: الداخلية نظمت أنجح وأكبر انتخابات في العصر المصري الحديث

النائب طارق رسلان
النائب طارق رسلان
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تقدم اللواء طارق رسلان الأمين لحزب المؤتمر، عضو مجلس الشيوخ ، باسمي آيات الشكر والتقدير الي وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، التي نفذت ونظمت أنجح وأكبر انتخابات في التاريخ المصري الحديث ، لتؤكد بأن الشرطة المصرية بكفأتها وتدريباتها وأبنائها أول قطار يصل الجمهورية الجديدة.

واضاف رسلان في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الحشود الكبيرة التي زحفت الي صناديق الاقتراع ، أكدت أن المصريين كسبوا رهان الوطنية كعادتهم دائما بتلاحمهم مع شرطتهم المدنية في تسهيل الإدلاء بأصواتهم بنزاهة وشفافية وحيادية، في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024.

وبين امين عام حزب المؤتمر بأن الشرطه المصرية تستحق درع التميز كعادتها دائما في أي لحظة يستدعيها الوطن تكون حاضرة وجاهزة تؤدى دورها الوطني الشريف في الحفاظ على مقدرات الوطن.

وتقدم طارق رسلان بجزيل الشكر الي كافة قطاعات وإدارات وزارة الداخلية وعلي رأسها الأمن العام ، وقطاع الأمن الوطني الركن الرصين، الذي حافظ علي وحدة المصريين ، ومديرية أمن قنا بكافة ضباطها وافردها وجنودها الذين قدموا ملحمة وطنية في حب الوطن .

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