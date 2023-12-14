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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لأول مرة.. جامعة الفيوم بتصنيف كيو إس للتنمية المستدامة

الدكتور ياسر مجدي
الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم
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صرح الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم، بأن جامعة الفيوم ظهرت لأول مرة في تصنيف كيو إس للتنمية المستدامة QS Sustainability Ranking، حيث ظهرت بالفئة ١١٠١ - ١١٥٠ ضمن أكثر من ١٤٠٠ جامعة على المستوى المحلي والعالمي، كما حصلت أيضًا على المستوى ١٢ بين الجامعات المصرية.

الجدير بالذكر أن تصنيف كيو إس للتنمية المستدامة اعتمد على ثلاثة مؤشرات رئيسة وهي: التأثير المجتمعي بنسبة ٤٥ ٪، والتأثير البيئي بنسبة ٤٥ ٪، والحوكمة بنسبة ١٠ ٪.

للاطلاع على نتيجة التصنيف كاملة، يمكن زيارة الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.topuniversities.com/sustainability-rankings

جامعة الفيوم تصنيف كيو إس للتنمية المستدامة QS Sustainability Ranking الفيوم