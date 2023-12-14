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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مسؤول بمستشفى كمال عدوان في غزة: الوضع كارثي والأطفال يواجهون الموت

غزة
غزة
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قال رئيس قسم الأطفال بمستشفى كمال عدوان، حسام أبو صفية، إنّ الوضع في المستشفى كارثي والأطفال يواجهون الموت، وهناك 9 أطفال في حالة حرجة.

وأضاف أبو صفية، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أنّه لا يوجد طعام ولا مياه في المستشفى، والكوادر الصحية تعجز عن تقديم الخدمة الطبية، ولسنا قادرين على تقديم المستلزمات الطبية للجرحى، وما زلنا محتجزين في المستشفى وغير قادرين على الوصول إلى الطابق السفلي.

وتابع رئيس قسم الأطفال بمستشفى كمال عدوان، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على أي شخص يمر في الطرقات أو ينظر عبر النوافذ، ودبابات الاحتلال تحيط بالمستشفى، والقصف الإسرائيلي متواصل.

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